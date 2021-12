Menina de nove anos é atingida por bala perdida ao brincar em praça no RJ

Garota, identificada como ‘Manuela’, está internada e deve passar por cirurgia, mas não corre risco de vida

Google Street View/Reprodução Menina de nove anos foi atingida por bala perdida em praça de Campo Grande



Uma menina de nove anos foi atingida por uma bala perdida quando andava de patins em uma praça do bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 26. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, que monitora tiroteios e violência no Grande Rio, a garota, identificada como “Manuela”, brincava com o presente que ganhou de Natal na Praça Narciso Luzes quando foi atingida. Ela não corre risco de vida, mas deve ser submetida a uma cirurgia nesta semana. A Secretaria de Estado de Polícia Militar confirmou a ocorrência e disse que a situação foi constatada pela PM no hospital. No momento em que a garota foi atingida pelo tiro, não havia qualquer operação policial em andamento. O caso é investigado pela 35ª DP. Ainda de acordo com o Fogo Cruzado, este é o 16º caso de criança com entre 0 e 12 anos atingida por bala perdida na região em 2021. Dessas, quatro morreram.