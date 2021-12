Desaparecimento de meninos em Belford Roxo completa um ano

Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre da Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, foram torturados, mortos e esquartejados por traficantes na comunidade do Castelar

Redes Sociais/Reprodução Meninos desapareceram em 27 de dezembro de 2020



O desaparecimento dos meninos Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre da Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, na comunidade de Castelar, em Belford Roxo, completa um ano nesta segunda-feira, 27, com a recente descoberta de que os três, que tinham saído para brincar quando sumiram, foram sequestrados, torturados e mortos pelo tribunal do tráfico coordenado pelo Comando Vermelho na região. Eles teriam sido acusados do roubo de uma gaiola de passarinhos e condenados a um “corretivo” pelos traficantes. Uma das crianças não teria resistido às agressões e a decisão tomada em seguida foi de tirar a vida dos outros dois. Após a morte, todos teriam sido esquartejados e tiveram seus restos mortais jogados em um rio de Belford Roxo. No último dia 9, a polícia cumpriu 31 mandados de prisão na região. Durante a operação, 16 pessoas foram presas, sendo duas em flagrante. Os outros 15 mandados cumpridos correspondem a criminosos que já estão no sistema penitenciário. Os corpos dos meninos ainda não foram localizados.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga