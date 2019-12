Menino de 9 anos morre após ser atacado por cães em São Paulo

De acordo com os Bombeiros, o menino foi atacado por mais de 4 cães. Uma segunda vítima foi atendida, encaminhada ao hospital e seu estado de saúde é estável

Uma criança de 9 anos morreu após ser atacada por cães nesta quarta-feira (25), na Zona Sul de São Paulo



Uma criança de 9 anos morreu na tarde desta quarta-feira (25) após ser atacada por cães na Zona Sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo atendeu a ocorrência e confirmou o morte do menino. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também chegou a ser acionado para prestar socorro.

De acordo com os Bombeiros, o menino foi atacado por mais de 4 cães. Os cães estariam em um terreno vazio onde a criança teria entrado para pegar uma pipa, dizem testemunhas.

Os Bombeiros também informou que uma segunda vítima foi atendida e levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no bairro Jabaquara, Zona Sul da capital paulista. Quatro viaturas do Corpo dos Bombeiros atenderam a ocorrência.