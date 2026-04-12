Dupla de idosos é presa suspeita de matar e tentar esconder corpo de jovem no MT

Suspeitos são investigados por feminicídio e tentativa de ocultação de cadáver

Reprodução/Redes Sociais Suspeito confessou ter usado pé de cabra e faca para matar Julia Vitória do Prado da Silva



A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu na sexta-feira (10) dois idosos, de 75 e 66 anos, suspeitos de envolvimento na morte de Julia Vitória do Prado da Silva, de 20 anos. O caso ocorreu na cidade de Tapurah, no interior do estado. As identidades dos investigados não foram reveladas.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender um caso de feminicídio no bairro de São Cristóvão. No local, estava um dos homens com um facão e várias pessoas próximas à casa onde teria ocorrido o crime. Agentes entraram no imóvel e imobilizaram o suspeito.

O corpo da vítima foi encontrado no local, próximo ao carro do idoso, que estava com o porta-malas aberto. Para a polícia, isso indica a tentativa de ocultar o corpo.

Testemunhas relataram aos agentes que havia outro homem no local, mas que ele havia fugido minutos antes da chegada dos agentes. Ainda de acordo com as pessoas presentes no local, esse segundo idoso foi até a casa para ajudar a ocultar o corpo da vítima.

A polícia prendeu o suspeito que havia fugido no centro de Tapurah. Os dois homens foram conduzidos à delegacia, sendo que um deles confessou o crime e informou onde estavam o pé de cabra e a faca usados para matar a vítima. O segundo envolvido relatou que tentou apenas ajudar a colocar o corpo da jovem no porta-malas do carro e várias pessoas chegaram ao local e tentaram invadir a casa.

O homem de 75 anos é investigado por feminicídio e tentativa de ocultação de cadáver, enquanto o suspeito de 66 anos responde por tentativa de ocultação de cadáver. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.