Casa com 15 moradores desaba em MG e todos sobrevivem; veja vídeo

Todos os ocupantes foram resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros

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Uma casa com 15 moradores desabou parcialmente na manhã deste domingo (12), por volta das 7h, em Juiz de Fora (MG), e todos sobreviveram.

O colapso de uma laje pré-moldada provocou a queda de parte da estrutura da casa localizada abaixo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas foram socorridas com vida.

Equipes de resgate precisaram abrir um novo acesso ao imóvel para retirar os moradores e ainda salvaram dois animais que estavam no local. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas.