PM prende assaltantes de ‘canetas emagrecedoras’ na zona sul de São Paulo

Segundo o orgão, suspeitos carregavam uma bolsa de entregador, onde guardavam os medicamentos roubados

Divulgação/PMESP Dinheiro e medicamentos roubados em farmácia na zona sul de São Paulo



O 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prendeu em flagrante, na noite de quinta-feira (14), dois homens, de 18 e 20 anos, durante um roubo em uma farmácia na Rua Afonso Braz, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Eles foram apreendidos com os medicamentos popularmente chamados de “canetas emagrecedoras”.

Segundo a PM, a ocorrência teve início após informações repassadas por meio do “Programa Vizinhança Solidária”. As equipes chegaram rapidamente ao local e conseguiram surpreender os criminosos saindo do estabelecimento com dinheiro, aparelhos celulares e os medicamentos de alto valor.

Durante a ação, os policiais informaram que foram localizados pessoas em cárcere privado. “Os funcionários da farmácia estavam trancados em um cômodo pelos criminosos. Todas as vítimas foram libertadas em segurança”, informou a PM.

Além da prisão dos dois suspeitos, os policiais também avaliaram que a motocicleta utilizada na ação criminosa era roubada.

Os suspeitos carregavam uma bolsa de entregador, onde guardavam os medicamentos roubados. Os produtos recuperados ultrapassam R$ 37 mil em medicamentos de alto custo.

“A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial como roubo a estabelecimento comercial, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo e objetos. Os dois permaneceram presos e à disposição da Justiça”, informou a SSP.