Menino de 5 anos morre após cair do 12º andar de prédio em Uberlândia

Vítima estava sozinha no apartamento e teria usado móveis para alcançar a basculante do banheiro; mãe se exercitava na academia do condomínio no momento do acidente

Divulgação / Corpo de Bombeiros Criança de 5 anos, identificada como Matthew Cruz, morreu após cair da janela de um apartamento localizado no 12º andar do Residencial Mirante dos Ventos, no bairro Grand Ville, em Uberlândia



Uma criança de 5 anos, identificada como Matthew Cruz, morreu após cair da janela de um apartamento localizado no 12º andar do Residencial Mirante dos Ventos, no bairro Grand Ville, na Zona Leste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros e relatos da administração do condomínio, o acidente ocorreu por volta das 7h25. A queda foi de uma altura aproximada de 40 metros. O menino teria caído da janela do banheiro, que, diferentemente dos outros cômodos do imóvel, não possuía tela de proteção.

Apurações iniciais indicam que a criança estava sozinha no apartamento no momento da queda. A mãe do menino estaria nas dependências do prédio, utilizando a academia do condomínio.

Segundo o relato da síndica e vestígios encontrados no local, a vítima teria utilizado uma mesinha e uma cadeira infantil para conseguir alcançar a janela. A principal hipótese levantada é que a criança, ao tentar procurar pela mãe, se debruçou, escorregou e caiu.

Testemunhas relataram ter ouvido gritos e pedidos de socorro na área externa. Um homem que passava pelo local tentou realizar manobras de reanimação até a chegada das equipes de emergência. A mãe da criança chegou ao local instantes após a queda, em estado de choque.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima foi encontrada já em parada cardiorrespiratória e com múltiplas lesões. O óbito foi constatado ainda no local, sendo classificado como decorrente de ferimentos incompatíveis com a vida.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Investigação

A Polícia Militar e a Polícia Civil compareceram ao condomínio para isolar a área e iniciar os trabalhos de perícia. Um inquérito policial foi aberto para investigar as circunstâncias exatas da morte e apurar eventuais responsabilidades.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O velório e o sepultamento estão previstos para ocorrer na cidade de Ituiutaba. O condomínio reforçou que realiza campanhas constantes sobre a importância de itens de segurança e a supervisão de menores.