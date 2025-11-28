Jovem Pan > Notícias > Brasil > Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, morre aos 53 anos no Rio de Janeiro

Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, morre aos 53 anos no Rio de Janeiro

Empresária foi encontrada sem vida em sua residência nesta sexta-feira (28); assessoria da artista divulgou nota pedindo privacidade e respeito ao luto familiar

  • Por Jovem Pan
  • 28/11/2025 15h32 - Atualizado em 28/11/2025 15h36
Reprodução / Instagram / @debora.maiasousa Mãe da atriz Mel Maia (à esquerda) e da dentista Yasmin Maia (à direita) morre no Rio de Janeiro, aos 53 anos Mãe da atriz Mel Maia (à esquerda) e da dentista Yasmin Maia (à direita) morre no Rio de Janeiro, aos 53 anos

A empresária Débora Maia faleceu nesta sexta-feira (28), na capital fluminense, aos 53 anos de idade. Mãe da atriz Mel Maia e da dentista Yasmin Maia, Débora estava em sua casa quando o óbito foi constatado.

De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado no banheiro do imóvel por uma funcionária da família que chegava para trabalhar. Relatos iniciais apontam que a empresária havia realizado uma troca recente de medicação e que os fármacos utilizados possuíam contraindicação se misturados com bebidas alcoólicas. A causa oficial da morte, no entanto, não foi detalhada no comunicado.

A equipe de Mel Maia confirmou a perda por meio de uma nota oficial. O texto solicita a compreensão de fãs, imprensa e parceiros comerciais para que o momento de recolhimento da família seja respeitado. Veja abaixo:

Comunicado da assessoria de Mel Maia sobre falecimento da mãe da atriz

As cerimônias de despedida estão marcadas para este sábado (29), no Crematório da Penitência, localizado no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. O velório terá início às 12h15, seguido pela cremação, prevista para as 15h15.

Débora utilizava suas redes sociais para compartilhar a rotina e demonstrar orgulho pelas conquistas das filhas, frequentemente publicando registros ao lado delas e valorizando os projetos profissionais da atriz.

