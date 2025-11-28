Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, morre aos 53 anos no Rio de Janeiro

Empresária foi encontrada sem vida em sua residência nesta sexta-feira (28); assessoria da artista divulgou nota pedindo privacidade e respeito ao luto familiar

A empresária Débora Maia faleceu nesta sexta-feira (28), na capital fluminense, aos 53 anos de idade. Mãe da atriz Mel Maia e da dentista Yasmin Maia, Débora estava em sua casa quando o óbito foi constatado.

De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado no banheiro do imóvel por uma funcionária da família que chegava para trabalhar. Relatos iniciais apontam que a empresária havia realizado uma troca recente de medicação e que os fármacos utilizados possuíam contraindicação se misturados com bebidas alcoólicas. A causa oficial da morte, no entanto, não foi detalhada no comunicado.

A equipe de Mel Maia confirmou a perda por meio de uma nota oficial. O texto solicita a compreensão de fãs, imprensa e parceiros comerciais para que o momento de recolhimento da família seja respeitado. Veja abaixo:

As cerimônias de despedida estão marcadas para este sábado (29), no Crematório da Penitência, localizado no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. O velório terá início às 12h15, seguido pela cremação, prevista para as 15h15.

Débora utilizava suas redes sociais para compartilhar a rotina e demonstrar orgulho pelas conquistas das filhas, frequentemente publicando registros ao lado delas e valorizando os projetos profissionais da atriz.