Meteoro ilumina céu do Rio Grande do Sul; assista ao momento

Evento astronômico fez a “noite virar dia” nas proximidades de Caxias do Sul

Reprodução/ Youtube Meteoro luminoso fez a "noite virar dia" em algumas regiões do Rio Grande do Sul



Um clarão iluminou a noite da cidade de Caxias do Sul, a 96 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 1º. De acordo com o Observatório Heller & Jung, o evento se trata de um ‘superbólido’ – uma espécie de meteoro luminoso que brilha mais intensamente que a Lua cheia. Ainda segundo o Observatório, “ele brilhou tanto que em algumas localidades, a noite ‘virou dia’ por alguns instantes”. De acordo com alguns moradores da região, postes de iluminação pública chegaram a desligar quando o meteoro passou. Veja imagens do momento abaixo:

A partir das imagens recolhidas no Observatório, especialistas conseguiram traçar a trajetória do meteoro. “Ele começou a brilhar a cerca de 89,5 Km sobre a Zona Rural a Leste de Caxias do Sul e seguiu na direção norte, a 16,9 Km/s (60,9 mil Km/h) em um ângulo de entrada de 44° em relação ao solo. Durante 6 segundos, o meteoro brilhou intensamente, superando facilmente o brilho da Lua Cheia até sua explosão final e extinção a 22 Km de altitude sobre o município de Vacaria, também no Rio Grande do Sul”, escreveu a Bramon em seu site oficial.