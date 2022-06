Metrô de São Paulo abre estação para abrigar pessoas em situação de rua a partir deste sábado

Ação acolherá até 100 pessoas na parada Pedro II, da Linha Vermelha, e a previsão inicial é de durar até terça

O Metrô de São Paulo informou nesta sexta, 10, que abrirá a estação Pedro II para abrigar até 100 pessoas em situação de rua a partir da noite deste sábado, 11. A ação será motivada pela onda de ar polar que deve atingir a capital paulista nos próximos dias – segundo o site Climatempo, a previsão é de que as temperaturas mínimas cheguem a 12ºC no sábado, a 10ºC no domingo, 12, e a 7ºC na segunda, 13. A ação está prevista inicialmente para durar até a próxima terça, 14, entre as 19h de um dia e as 8h da manhã seguinte. A ação “Noites Solidárias” também vai oferecer colchões, cobertores, kits de higiene e refeições – o jantar será oferecido por uma unidade móvel da rede de restaurantes Bom Prato e o café da manhã em outra unidade do programa, na rua 25 de Março. A assistência foi coordenada em conjunto pelas secretarias de Desenvolvimento Social e Transportes Metropolitanos, com o apoio da Defesa Civil estadual e do Fundo Social de São Paulo.