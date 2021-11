Metrô de São Paulo anuncia venda de ‘naming rights’ de estação para rede de supermercados

Estação Carrão, da linha 3-Vermelha, passará a incluir o nome Assaí Atacadista

Reprodução / Instagram / @metrospoficial Assaí nomeará estação da Vila Carrão por ter sido o local onde a primeira loja da rede foi instalada



O Metrô de São Paulo anunciou nesta quinta, 25, a primeira venda de ‘naming rights’ de uma estação do sistema: a parada do Carrão, na linha 3-Vermelha, receberá o nome da rede de supermercados de atacarejo ‘Assaí‘. O nome Assaí Atacadista aparecerá nas placas, totens de sinalização à estação, mapas da rede ferroviária, mensagens sonoras dos trens, site, mídias sociais e aplicativo do metrô a partir desta sexta, 26. De acordo com a rede, a intenção é aumentar as receitas não-tarifárias do Metrô, que compreendem a exploração comercial e publicitária das estações, além da locação de imóveis e áreas, como em shoppings anexos às estações. Cerca de dez sistemas de metrô no mundo já venderam naming rights de estações, sendo que no Brasil, o do Rio de Janeiro tem a estação ‘Coca-Cola/Botafogo’. Em suas redes sociais, o Assaí afirmou que busca valorizar suas origens, já que a Vila Carrão foi o local onde a primeira loja da rede foi aberta.