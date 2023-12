Metrô de São Paulo monta operação especial para a festa da virada na Avenida Paulista; veja como vai funcionar

Estações da Linha Verde e duas da Linha Amarela ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Estação Brigadeiro, na Linha Verde, situada na Avenida Paulista



Algumas estações do Metrô de São Paulo vão funcionar 24 horas durante a tradicional festa de Réveillon na Avenida Paulista, na região central da capital. Uma operação especial será implementada entre o domingo, 31, e a segunda-feira, 1º, para garantir a chegada e saída dos paulistanos e turistas que curtirem a festa da virada na principal via da cidade. Todas as estações na Linha 2-Verde, com exceção da Consolação, permanecerão abertas para embarque e desembarque ao longo da madrugada, incluindo Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp, situadas na Paulista. As demais estações do Metrô (linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata) estarão disponíveis para embarque e desembarque até às 2h da manhã do dia 1º, funcionando posteriormente apenas para desembarque dos passageiros.

Como medida de segurança, a estação Consolação será fechada para embarque às 16h do domingo, 31, e reabrirá às 4h40 de segunda-feira. O desembarque será direcionado para a estação Paulista, acessível gratuitamente e por meio da própria estação. As estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela, as mais próximas da Avenida Paulista, operarão 24 horas para embarque e desembarque durante o Réveillon. Outras estações da Linha 4 e da Linha 5-Lilás permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h. Posteriormente, funcionarão apenas para desembarque e transferência.

No primeiro dia de 2024, a Linha 4-Amarela retoma sua programação regular, com a reabertura das estações a partir das 4h40. Para facilitar a viagem, é recomendável verificar as informações e horários de todas as linhas de metrô, que estarão em esquema especial de operação. A compra antecipada de passagens é aconselhada para evitar filas. Vale lembrar que o consumo de bebidas alcoólicas é proibido nas estações e trens.