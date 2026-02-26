Funcionário do Metrô de SP culpa vítima de assédio e se recusa a ajudar

Segundo o Metrô, a passageira solicitou foi acolhida por agentes mulheres, que ofereceram acompanhamento para registro de boletim de ocorrência

Márcia Alves/ Metrô de São Paulo A vítima optou por não registrar o B.O



Um funcionário do Metrô de São Paulo foi demitido após se recusar a ajudar em um caso de assédio sexual na estação da Sé, na Linha 3-Vermelha. O fato ocorreu na última quarta-feira (25).

A reportagem apurou que o funcionário ignorou a denúncia e ainda culpou a vítima pelo ocorrido, dizendo que as roupas que ela usava na ocasião teriam motivado o crime.

Segundo o Metrô, a passageira solicitou foi acolhida por agentes mulheres, que ofereceram acompanhamento para registro de boletim de ocorrência. A vítima, no entanto, optou por não denunciar à polícia. O Metrô pediu desculpas pelo ocorrido e repudiou o assédio.

Outro caso de assédio também aconteceu no Metrô na quarta-feira. Na Linha 7-Rubi uma passageira solicitou a ajuda de agentes de segurança por volta das 7h45 na estação Água Branca.

O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia do Metropolitano (DELPOM). A TIC Trens, companhia que administra a linha, repudiou a conduta do suspeito e afirmou que a vítima recebeu o acolhimento e suporte necessário pela equipe.

*com informações do Estadão Conteúdo