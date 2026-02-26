Jovem Pan > Notícias > Política > Nunes demite o presidente da SPTuris após acusação de fraudes em contratos

Nunes demite o presidente da SPTuris após acusação de fraudes em contratos

Para o lugar de Gustavo Pires, o prefeito de SP anunciou a nomeação do Coronel Salles, ex-comandante da Polícia Militar

  • Por Jovem Pan
  • 26/02/2026 13h22 - Atualizado em 26/02/2026 13h30
  • BlueSky
Divulgação / Instagram Ex-presidente da SPTuris Gustavo Pires e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Ex-presidente da SPTuris Gustavo Pires e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou na quarta-feira (25) a demissão do presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Gustavo Pires, e do secretário adjunto de Turismo, Rodolfo Marinho. A decisão, divulgada por meio das redes sociais do prefeito, ocorre após denúncias de irregularidades envolvendo contratos milionários da Prefeitura.

A definição da saída aconteceu após uma reportagem publicada na sexta-feira (20) pelo portal Metrópoles. A matéria revelou que Rodolfo Marinho já havia sido sócio de Nathália Carolina de Silva Souza, fundadora da agência MM Quarter. Desde que Marinho foi nomeado para a secretaria, em 2022, a agência passou a ser contratada de forma contínua pela SPTuris e pela própria Secretaria de Turismo. De acordo com o jornal, atualmente, a MM Quarter soma R$ 232 milhões em contratos vigentes com o município.

Após a divulgação do caso, Ricardo Nunes acionou a Controladoria-Geral do Município (CGM) para investigar a situação. Segundo o prefeito, a apuração encontrou um documento que comprovava a ligação atual entre as partes.

“A controladoria me trouxe documentos referentes a esta apuração. Dentro desses documentos, uma procuração da Nathália para o secretário adjunto Rodolfo Marinho. Por causa disso, estou demitindo, exonerando, o senhor Rodolfo Marinho”, explicou Nunes no vídeo publicado no Instagram.

Para o lugar de Gustavo Pires na presidência da SPTuris, Nunes anunciou a nomeação de Marcelo Vieira Salles, conhecido como Coronel Salles, de 59 anos. Ele é ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo e atuou como subprefeito da Sé.

“Também estou nomeando, a partir de hoje, o Coronel Salles, uma pessoa muito preparada, com bom conhecimento da administração e de uma integridade inabalável, para presidir a SPTuris, que deverá, através de sua presidência, dar toda colaboração à Controladoria para a continuidade das investigações. Nós não permitimos, em nosso governo, nenhum tipo de ilegalidade ou irregularidade”, disse Nunes.

Marcelo Vieira Salles, conhecido como Coronel Salles, de 59 anos, novo presidente da SPTuris

Marcelo Vieira Salles, conhecido como Coronel Salles, de 59 anos, novo presidente da SPTuris

Leia também

Veja briga na CPMI do INSS após aprovação de quebra de sigilo bancário de Lulinha
CPMI do INSS aprova quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >