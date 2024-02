Metrô do Rio de Janeiro funcionará 24 horas durante o Carnaval

Medida visa atender os passageiros que irão aos blocos de rua e aos desfiles na Sapucaí

O metrô do Rio de Janeiro funcionará 24 horas por dia, sem interrupção, a partir das 5h desta sexta-feira, 9, até meia-noite de terça-feira, 13. O motivo são as comemorações do Carnaval 2024. No dia 13, as estações Central do Brasil e Praça Onze terão horário de embarque estendido até 1h, enquanto as demais ficarão abertas até meia-noite apenas para desembarque. Essa medida visa atender os passageiros que irão aos blocos de rua e aos desfiles na Sapucaí. Além disso, haverá um esquema especial no fim de semana do desfile das campeãs, entre às 5h de sábado, 17, até as 23h de domingo, 18.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA