Idosa de 104 anos morre por dengue em Guarulhos

Uma idosa de 104 anos morreu em decorrência da dengue em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde. Até o dia 3 de fevereiro, foram confirmados quatro óbitos no Estado, sendo dois em Pindamonhangaba, um em Bebedouro e um em Guarulhos. No mesmo período do ano passado, haviam sido confirmados 19.094 casos de dengue, com 24 óbitos, enquanto neste ano já foram confirmados 29.386 casos. Diante desse cenário, o governo de São Paulo anunciou a criação de um Centro de Operações de Emergências (COE) para monitorar e coordenar as ações de combate à dengue.

Como o site da Jovem Pan mostrou, a ministra Nísia Trindade, fez um alerta sobre o aumento de casos da doença no país. Em pronunciamento nacional, ela ressaltou que a situação de emergência requer a mobilização de toda a população, além do governo federal, governadores e prefeitos. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e pode levar a complicações graves e até mesmo à morte. É fundamental que a população esteja atenta aos sintomas e adote medidas de prevenção, como eliminar possíveis criadouros do mosquito.

Publicado por Caroline Hardt

