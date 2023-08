Motorista é preso por transportar 300 kg de cocaína escondidos em tanque de caminhão em MS

PF chegou até o suspeito após denúncia anônima, que foi preso em flagrante pela crime de tráfico de drogas

Divulgação/Polícia Federal Agentes encontraram diversos tabletes escondidos em um compartimento em uma caminhão



Um motorista foi preso em flagrante por transportar 300 kg de drogas escondidos dentro de um tanque de um caminhão na manhã desta quinta-feira, 10, em Brasilândia, a 351 km de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Agentes da Polícia Federal (PF) descobriram que a substância estava armazenada no tanque de combustível do veículo durante uma fiscalização. De acordo com a corporação, os policiais conseguiram chegar até o suspeito após uma denúncia anônima, informando que o caminhão teria partido de uma cidade situada na fronteira com o Paraguai transportando uma grande quantidade de drogas. Os agentes começaram as diligências e localizaram o veículo no município mencionado. Ainda de acordo com a PF, foram encontrados diversos tabletes de pasta base de cocaína em uma estrutura preparada para o transporte dos entorpecentes. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal, em Três Lagoas, no interior do Estado. A pena para este tipo de crime pode chegar até 15 anos de prisão.