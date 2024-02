Metrô e CPTM terão estações abertas 24 horas no Carnaval em São Paulo

Transporte público estará disponível para foliões do Estado em horário estendido

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão manter duas estações abertas 24 horas no fim de semana



O Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão manter duas estações abertas 24 horas no fim de semana para atender ao aumento na demanda dos foliões que circulam pela cidade durante os dias de desfile de Carnaval no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. As estações Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul) e Palmeiras-Barra Funda (Linhas 3-Vermelha e 7-Rubi da CPTM) e 8-Diamante (ViaMobilidade) estarão em funcionamento ininterrupto para embarque e desembarque de passageiros durante a madrugada. Além dessas duas estações, as demais do metrô e da CPTM também terão operação 24 horas, porém apenas para realizar o desembarque dos passageiros no período que vai das 0h às 4h40 da madrugada. O Metrô informou que a operação será monitorada e, caso haja necessidade, haverá aumento na frota.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA