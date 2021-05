Metroviários de São Paulo entram em greve nesta quarta-feira

Paralisação afetará as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata; categoria luta por reajuste salarial e contra a retirada de direitos

Paulo Iannone/Sindicato Decisão foi confirmada em Assembleia Geral realizada nesta terça-feira, 18



Os metroviários do Estado de São Paulo entrarão em greve nesta quarta-feira, 19. A informação foi dada pelo Sindicato dos Metroviários nesta terça-feira, 18, e terá início a partir da meia-noite. A paralisação afetará as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata (monotrilho) do metrô. Em comunicado, a categoria afirmou lutar “por reajustes salarial, pagamento das PRs e contra a retirada de direitos. Segundo a entidade, dos 3.162 participantes da assembleia do sindicato, realizada na noite de hoje, 77,4% votaram a favor da paralisação. “A categoria não aceita arrocho salarial, calote das PRs e retirada de direitos. A falta de respeito do Metrô é tamanha que nem mandou representantes a uma Audiência de Conciliação que seria realizada hoje (18/5) e supervisionada pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho)”, diz uma publicação, que conclui: “Os trabalhadores devem se manter firmes na batalha para defender os direitos conquistados com muita luta. Estamos em assembleia permanente”.