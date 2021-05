Maceió será a primeira capital do Brasil a vacinar todo o grupo prioritário contra a Covid-19

De acordo com a Prefeitura, todas as pessoas que fazem parte deste público receberão ao menos uma dose dos imunizantes até esta quarta-feira, 19

De acordo com a Prefeitura de Maceió, a capital alagoana concluirá nesta quarta-feira, 19, a aplicação de ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 em todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização. Desta forma, Maceió será a primeira capital brasileira a imunizar todo o grupo prioritário. “Amanhã, a cidade vacinará os trabalhadores da indústria e da construção civil com 18 anos ou mais, encerrando assim o último grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. Maceió também segue como a capital que mais vacina em todo o país, segundo dados do Localiza SUS”, informou a Prefeitura em nota à Jovem Pan.

Estando na 3ª fase do plano de imunização, podem receber as vacinas contra a Covid-19 na capital as pessoas com deficiência permanente, os portadores de comorbidades, gestantes, transplantados, indivíduos em situação de rua e privados de liberdade. Além deles, também estão aptos à imunização os trabalhadores da educação básica e ensino superior, saúde, forças armadas, limpeza urbana, caminhoneiros e profissionais do transporte coletivo, ferroviário, aéreo e portuário. Com a conclusão desta etapa de vacinação, a expectativa da Prefeitura é iniciar ainda nesta quinta-feira, 20, a aplicação de doses em pessoas com 59 anos que não possuem comorbidades. Ao passo em que os imunizantes forem aplicados, a idade liberada para a imunização será decrescida. De acordo com o vacinômetro, até o momento, 306,476 vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas na capital – 208,749 pessoas receberam a primeira dose e 97,727 completaram o esquema de imunização.