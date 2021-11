‘Meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada’, diz filha de piloto de avião com Marília

Geraldo Martins de Medeiros Junior, de 57 anos, deixou três filhos: Vitória Medeiros, de 19 anos, uma menina de 11 anos e um menino de quatro

Reprodução/Instagram/vitoriadiasmedeiros Vitória Medeiros fez uma homenagem agradecendo ao pai por ter sido presente em sua vida



A filha mais velha de Geraldo Martins de Medeiros Junior, de 57 anos, piloto do avião que vitimou a cantora Marília Mendonça e outras duas pessoas na tarde de sexta-feira, 5, usou suas redes sociais para prestar homenagens ao pai. Geraldo nasceu em Floriano, no Piauí, mas morava com a família em Brasília. O piloto deixou três filhos: Vitória Medeiros, de 19 anos, uma menina de 11 anos e um menino de quatro. Em suas redes sociais, Vitória agradeceu ao pai por sempre estar presente. Os pais da jovem eram separados e Geraldo vivia com sua esposa e os dois filhos mais novos. “Te amo tanto. Fica com Deus. Estamos juntos. Obrigada por vir se despedir de mim de uma forma inefável, boa. O senhor fez tudo. Sua presença é ilustre. Meu herói. Amor da minha vida. A morte é só uma passagem”, escreveu a filha. “Seu abraço é o melhor e mais cheiroso do mundo. Sou infinitamente grata por ter permanecido no seu abraço e aproveitado cada um, muito, nos últimos três meses, e eu nem imaginava o que ia acontecer. Já está fazendo imensa falta”, continuou Vitória. “És o meu tudo. Meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre.