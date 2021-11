Corpos de Marília Mendonça, tio e produtor são liberados pelo IML

Velório da cantora está previsto para começar às 13h, no ginásio Goiânia Arena

Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora Marília Mendonça dançando durante show - cantora morreu com 26 anos em tragédia aérea



Os corpos da cantora Marília Mendonça, do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Ribeiro foram liberados na madrugada deste sábado, 6, pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga, no interior do Minas Gerais, onde aconteceu o acidente que vitimou a artista e as outras quatro pessoas que estavam na aeronave. Os corpos do piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, ainda não foram liberados. A liberação aconteceu após advogados da família da artista chegaram ao local para tratar dos trâmites burocráticos. O corpo de Marília Mendonça chegará no ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, às 11 horas da manhã, onde também será velado o corpo do tio da artista. Inicialmente, o velório ficará restrito aos familiares da artista. Às 13 horas, o evento será liberado para o público em geral. Fãs já começam a chegar no local para a despedida da sertaneja. Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, 100 mil pessoas são aguardadas para a cerimônia. Ainda não está confirmado se o enterro acontecerá neste sábado, mas a previsão é de que a cerimônia seja realizada entre as 17 horas e 17h30.