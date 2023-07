México e Brasil retomam visto eletrônico para ingresso de turistas

Itamaraty não detalhou o prazo para que a medida comece a valer para os viajantes

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Acordo sobre o visto eletrônico entre os dois países ocorreu durante a 5ª Comissão Binacional Brasil-México



O Ministério das Relações Exteriores anunciou que Brasil e México retomarão o visto eletrônico como exigência pra ingresso nos países, desobrigando o físico. O Itamaraty não detalhou o prazo para que a medida comece a valer para os viajantes, embora a nota aponte que a mudança ocorrerá “nos próximos meses”. “No contexto do estreitamento e fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e México, ambos os governos têm explorado a implementação de novas medidas que facilitem a mobilidade e a circulação de suas cidadãs e de seus cidadãos de maneira segura, ordenada e regular entre os dois países”, afirmou o embaixador Mauro Vieira. O acordo sobre o visto eletrônico entre os dois países ocorreu durante a 5ª Comissão Binacional Brasil-México, quando o chanceler Mauro Vieira reuniu-se com a secretária das Relações Exteriores do México, Alícia Bárcena Ibarra, para firmar a adoção com o novo sistema de visto. O México é o segundo país, depois do Japão, a liberar turistas brasileiros do visto.