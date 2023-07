Michelle Bolsonaro contrata militar para assessoria de imprensa

Jornalista Thays Rosário foi desligada, e quem assume agora é o coronel André Costa, que comandou a Secretaria de Comunicação do Planalto na gestão Bolsonaro entre 2021 e 2022

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro trocou a chefia de sua assessoria de imprensa



Em meio à pressão devido ao julgamento que tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro trocou a chefia de sua assessoria de imprensa nos últimos dias. A jornalista Thays Rosário foi desligada, e quem assume agora é o coronel André Costa, que comandou a Secretaria de Comunicação do Planalto na gestão Bolsonaro em 2021 e 2022 e também já atuou como assessor especial da Presidência. A contratação é feita pelo PL, partido que também paga salários a Michelle e Jair Bolsonaro. Costa tem a confiança de Bolsonaro e é considerado e “bom trânsito” nos corredores do Palácio do Planalto.