Micro-ônibus desgovernado deixa cinco mortos em procissão de Páscoa em PE

Acidente aconteceu em Jaboatão dos Guararapes; outros 26 ficaram feridos

Reprodução Redes Socias Fiéis da Paróquia do Perpétuo Socorro realizavam a caminhada Cristo Vive quando ocorreu acidente



Um micro-ônibus desgovernado matou cinco pessoas e deixou outras 27 feridas em Jaboatão dos Guararapes (PE), na região metropolitana de Recife, no domingo (31). O veículo adentrou desgovernado em local onde passava procissão de Páscoa. O acidente ocorreu por volta das 17h, no bairro Marcos Freire, onde fiéis da Paróquia do Perpétuo Socorro realizavam a caminhada Cristo Vive. De acordo com informações da prefeitura, o motorista do micro-ônibus perdeu o controle quando descia uma ladeira, tentou desviar de outros veículos e atingiu as vítimas. O motorista fugiu, mas foi identificado e entrou em contato no fim da noite com a prefeitura, informando que iria se apresentar à polícia. O micro-ônibus operava uma linha de transporte de passageiros e, segundo a prefeitura, estava em situação regular e havia sido vistoriado cinco meses atrás. Três mulheres e dois homem foram mortos. Os 26 feridos foram socorridos e permanecem no hospital da cidade.

A Arquidiocese de Pernambuco divulgou um comunicado em solidariedade às vítimas e cobrando resposta das autoridades. “Estamos à disposição para colaborar com as vítimas e seus familiares, auxiliando e contribuindo na superação desta fatalidade”, afirma o texto. “Requeremos das Autoridades Públicas que a situação seja averiguada, com todos os envolvidos no acidente devidamente responsabilizados.” “Meus sentimentos aos fiéis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão, que vitimou pelo menos quatro pessoas”, escreveu em rede social a governadora Raquel Lyra (PSDB). “Triste em saber da notícia neste domingo de Páscoa.”