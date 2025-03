Mil presos de SP estão foragidos após saída temporária

Dos quase 30 mil presos que receberam a permissão para sair, 1.058 não voltaram, sendo agora considerados foragidos

Marcos Santos/USP Imagens Com o sucesso da aplicação de tolerância zero durante as saídas temporárias, foi estendido o rigor da medida em todo o território paulista



A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo divulgou recentemente dados preocupantes sobre a primeira saída temporária do ano. Mais de mil detentos não retornaram aos presídios no prazo estipulado. Este benefício, que ocorreu entre os dias 11 e 17 deste mês, é destinado a detentos em regime semiaberto que já cumpriram pelo menos um terço de suas penas. Dos quase 30 mil presos que receberam a permissão para sair, 1.058 não voltaram, sendo agora considerados foragidos. A secretaria informou que, uma vez recapturados, esses detentos perderão o direito ao regime semiaberto e às saídas temporárias, sendo transferidos para o regime fechado. A política de saídas temporárias tem sido alvo de críticas intensas, especialmente devido ao número significativo de detentos que não retornam.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A discussão sobre a eficácia e a aplicação desse benefício é recorrente, com opiniões divergentes sobre sua utilidade e impacto na segurança pública. Alguns especialistas defendem que a saída temporária deveria ser restrita a detentos com menor tempo de pena a cumprir, argumentando que isso poderia reduzir as tentativas de fuga. Outros, no entanto, questionam a própria existência do benefício, sugerindo que ele só deveria ser aplicado em casos de crimes leves. A questão da reincidência criminal também é um ponto de debate acalorado. Muitos detentos que não retornam acabam cometendo novos crimes, o que levanta preocupações sobre a eficácia do sistema penal em reabilitar e reintegrar esses indivíduos à sociedade.

Além disso, há relatos de que alguns detentos são pressionados por organizações criminosas a cumprir missões durante o período de saída, o que pode influenciar sua decisão de não retornar. A complexidade do problema sugere a necessidade de uma revisão das políticas de saída temporária e do sistema penal como um todo, buscando um equilíbrio entre a segurança pública e a reintegração social dos detentos.