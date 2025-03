Críticas à liderança ambiental do Brasil na COP30

Editorial da revista Science diz que falta de liderança do país em questões ambientais e alerta sobre o desmatamento

Foto: Alberto César Araújo / Amazônia Real Entre as ações criticadas, está o projeto do Ministério dos Transportes para a recuperação da BR-319, que pode facilitar o desmatamento na Amazônia



O Brasil, como país anfitrião da COP30, está sendo alvo de críticas em um editorial da revista Science, que destaca a falta de liderança do governo nas questões ambientais. Os cientistas Philip Fearnside e Walter Leal Filho apontam que, com exceção do Ministério do Meio Ambiente, outros setores do governo têm contribuído para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Entre as ações criticadas, está o projeto do Ministério dos Transportes para a recuperação da BR-319, que pode facilitar o desmatamento na Amazônia. Além disso, o subsídio do Ministério da Agricultura para a conversão de pastagens em áreas de cultivo de soja é visto como um incentivo ao desmatamento. O editorial também menciona a exploração de novos campos de petróleo e gás na Amazônia, considerada uma “fórmula para um desastre climático” pelos autores.

Os especialistas alertam que a inação do Brasil em liderar a luta contra as mudanças climáticas pode resultar em consequências severas, como a devastação da floresta amazônica e a ocorrência de secas extremas. Eles pedem uma “mudança radical” nas políticas governamentais, enfatizando a necessidade de conter o desmatamento e promover a transição para fontes de energia renováveis, abandonando os combustíveis fósseis.

Em resposta às críticas, o Ministério do Transporte afirmou que as diretrizes ambientais são estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Por sua vez, o Ministério de Minas e Energia defendeu que os projetos na Bacia Foz do Amazonas estão localizados longe da floresta e que a exploração segue normas ambientais rigorosas. O ministério também ressaltou a relevância do petróleo na matriz energética do país até 2050 e os riscos associados à dependência de importações.

Até o momento, o Ministério da Agricultura não se pronunciou sobre as críticas levantadas no editorial. A situação levanta preocupações sobre o compromisso do Brasil em enfrentar os desafios climáticos, especialmente em um momento em que a comunidade internacional aguarda ações concretas do país.

