Ministério alerta sobre fraudes relacionadas a inscrições para novo Concurso Público Nacional Unificado

Governo federal planeja divulgar um novo edital até o final de março

Joel Rodrigues/Agência Brasília Convocação dos aprovados será realizada posteriormente pelos órgãos competentes



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclareceu que as inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ainda não foram abertas. A pasta também alertou a população sobre tentativas de fraudes que circulam com informações enganosas sobre a data de início das inscrições. O governo federal planeja divulgar um novo edital do CPNU até o final de março, com as provas agendadas para agosto de 2025. A publicação do edital será a única fonte oficial que informará sobre a abertura das inscrições.

Na última sexta-feira (7), o MGI homologou os resultados finais para os cargos que não exigem formação específica. A convocação dos aprovados será realizada posteriormente pelos órgãos competentes, com previsão de início entre o final de abril e o começo de maio. Além disso, foi anunciada a convocação final para cursos de formação de nove cargos, com matrículas que devem ser realizadas pelos convocados a partir desta semana.

Também foram divulgados editais com os nomes dos habilitados para a terceira etapa dos cargos do IBGE, que requerem prova didática. A primeira edição do CPNU registrou 2,1 milhões de inscrições, oferecendo 6.640 vagas em 21 diferentes órgãos públicos.

Esse formato permitiu que os candidatos se inscrevessem uma única vez para concorrer a oportunidades em múltiplas instituições. As provas da primeira edição ocorreram em 18 de agosto, com a participação de aproximadamente 970 mil candidatos em 228 cidades.

