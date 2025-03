Último lote de saques do FGTS é liberado nesta segunda-feira

Este pagamento é destinado àqueles que fazem aniversário entre os meses de setembro e dezembro

Joédson Alves/Agência Brasil Beneficiários podem retirar valores que chegam até R$ 3 mil



Nesta segunda-feira (10), o último lote de saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi liberado para trabalhadores que escolheram o Saque-Aniversário e que foram demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. Este pagamento é destinado àqueles que fazem aniversário entre os meses de setembro e dezembro e que ainda não possuem conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Os beneficiários podem retirar valores que chegam até R$ 3 mil utilizando o cartão cidadão e a senha em lotéricas ou caixas eletrônicos. Para aqueles que não têm o cartão, é necessário se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal, levando um documento de identificação e a carteira de trabalho.

Para verificar se têm direito ao saque, os trabalhadores podem utilizar o aplicativo do FGTS, visitar uma agência da Caixa ou entrar em contato pelo telefone 0800 726 0207. Os valores disponíveis para saque podem ser identificados pelos códigos “SAQUE DEP 50S” ou “SAQUE DEP 50A”. A liberação dos valores começou no dia 6 de março e se encerra hoje, com a possibilidade de saque de até R$ 3 mil. Uma segunda fase de pagamentos, que contempla valores superiores, está programada para ocorrer entre os dias 17 e 20 de junho.

A Medida Provisória que possibilita a liberação temporária do saldo retido destina um total de R$ 12 bilhões para aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores. Os trabalhadores que têm direito a esses valores são aqueles que optaram pelo saque-aniversário e que tiveram seus contratos de trabalho suspensos ou rescindidos entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, desde que possuam saldo em suas contas do FGTS.

Os valores serão creditados automaticamente na conta que estiver cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não haja cadastro, o trabalhador deve buscar os canais de atendimento da Caixa, apresentando a documentação necessária.

Para consultar informações sobre o saque, os trabalhadores podem se dirigir às agências da Caixa, ligar para o número 0800 726 0207 e escolher a opção “FGTS”, ou acessar o aplicativo do FGTS e selecionar “Informações Úteis”.

É importante ressaltar que a Caixa Econômica Federal não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp. Os trabalhadores devem utilizar apenas os canais oficiais da instituição para obter informações e nunca compartilhar dados pessoais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias