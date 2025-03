Vendas de motocicletas crescem mais de 14% no Brasil em fevereiro

Um total de 156 mil unidades foram comercializadas; desempenho superou as aquisições de automóveis de passeio

ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO



As vendas de motocicletas no Brasil apresentaram um crescimento significativo de 14,4% em fevereiro de 2025, em comparação ao mesmo mês do ano anterior, alcançando um total de 156 mil unidades comercializadas. Esse desempenho superou as vendas de automóveis de passeio, que somaram 134,8 mil unidades no mesmo período. Esse aumento nas vendas de motos é atribuído, em grande parte, à expansão dos serviços de entrega, além da crescente demanda por veículos que oferecem maior economia de combustível.

Essa tendência reflete uma mudança no comportamento dos consumidores, que buscam alternativas mais acessíveis e práticas para se locomover. Nos dois primeiros meses de 2025, o total de motocicletas vendidas chegou a 307,9 mil, representando um crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado demonstra uma continuidade na valorização das motos como meio de transporte preferido por muitos brasileiros.

A Fenabrave, entidade que representa os concessionários de veículos, projeta um aumento de 10% nas vendas de motocicletas ao longo de 2025, prevendo que o total chegue a 2,06 milhões de unidades.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias