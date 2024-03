Ministério da Justiça investiga empresa de obras em penitenciária de Mossoró

Empresa que tem contratos com diversos órgãos do governo está sob suspeita de fraude em licitações e falsidade ideológica

O Ministério da Justiça solicitou investigações da Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União (CGU) sobre a empresa responsável por obras na Penitenciária Federal de Mossoró. A R7 Facilities, que tem contratos com diversos órgãos do governo, está sob suspeita de fraude em licitações e falsidade ideológica. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, pediu as investigações após a fuga de presos ligados ao Comando Vermelho da unidade. A empresa, que possui contratos milionários com o governo, é apontada como parte de um grupo com suspeitas de fraude em concorrências. O contrato para manutenção na prisão de Mossoró foi assinado em 2022 e renovado em 2023, além de ter sido contratada para fornecer mão de obra em Brasília.

A R7 Facilities negou as acusações de ser uma empresa de fachada e afirmou ter um histórico de excelência em seus serviços. O empresário Carlos Tabanez, apontado como influenciador do grupo, também negou qualquer envolvimento com irregularidades e laranjas. A investigação em andamento visa esclarecer as suspeitas levantadas pela reportagem.

*Publicada por Heverton Nasicmento

*Reportagem produzida com auxílio de IA