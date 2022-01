Ministério da Saúde antecipa a chegada de mais 1,2 milhão de doses pediátricas da Pfizer

Segunda remessa estava prevista para ser entregue no dia 20 de janeiro, mas chegará ao Brasil no domingo, 16; primeiro lote já começou a ser distribuído pelos Estados

EFE/CJ Gunther Crianças com comorbidades e deficiências graves, indígenas e quilombolas serão as primeiras a receberem a primeira dose



O Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, anunciou nesta sexta-feira, 14, que a antecipação da segunda remessa de doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19, que estava prevista para ser entregue no dia 20 de janeiro. Com isso, o lote de 1,2 milhão de unidades chegará ao Brasil neste domingo, 16. No dia 27, o Ministério da Saúde, prevê a entrega de mais de 1,8 milhão de doses pela farmacêutica. Na quinta-feira, 13, o primeiro lote do imunizante para crianças de 5 a 11 anos desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Logo em seguida, a pasta iniciou a distribuição das vacinas, que chegam aos Estados ainda nesta sexta-feira.

Crianças com comorbidades e deficiências graves, indígenas e quilombolas receberão as doses primeiro; na sequência, a vacinação ocorrerá de forma descrente, ou seja, dos mais velhos para os mais novos. O intervalo de aplicação será de oito semanas ao invés de três, segundo o ministério, para diminuir o risco de miocardite, uma inflamação no coração que ocorre raramente como efeito adverso e que não levou a problemas graves nos estudos feitos. O Estado de São Paulo iniciará a vacinação do grupo às 12 horas desta sexta-feira.