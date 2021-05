Ministério da Saúde anuncia 1,1 milhão de vacinas da Pfizer a partir desta segunda

De acordo com o comunicado, os imunizantes serão destinados para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente

O Ministério da Saúde informou na noite deste domingo, 9, que a partir desta segunda-feira, 10, irá distribuir 1,1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer. De acordo com o comunicado, os imunizantes serão destinados para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. Segundo a pasta todos os estados e Distrito Federal receberão o imunizante de forma proporcional e igualitária, assim como está sendo feito desde o começo da vacinação no Brasil. Contando com esse novo lote, foram destinadas a todas as unidades da Federação aproximadamente 75,4 milhões de doses de imunizantes.

De acordo com o Ministério da Saúde, a logística de distribuição das vacinas da Pfizer foi montada levando em conta as condições de armazenamento do imunizante. No Centro de Distribuição do ministério, em Guarulhos, as doses ficam armazenadas a uma temperatura de -90°C a -60°C. Ao serem enviadas aos estados, as vacinas estarão expostas a temperatura de -20°C. Nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de +2 a +8°C, as doses precisam ser aplicadas em até cinco dias. “Em função disso, o Ministério da Saúde orienta que, neste momento, a vacinação com o imunizante da Pfizer seja realizada apenas em unidades de saúde das 27 capitais brasileiras, de forma a evitar prejuízos na vacinação e garantir a aplicação da primeira e segunda doses com intervalo de 12 semanas entre uma e outra”, informou a pasta.