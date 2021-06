Ministério da Saúde anuncia antecipação de 7 milhões de doses da Pfizer para julho

Segundo a pasta, o Brasil vai receber mais de 15 milhões de doses da farmacêutica no próximo mês

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministério da Saúde deve receber 15 milhões de doses no próximo mês



O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 17, que antecipou a entrega de sete milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para julho. Segundo a pasta, o Brasil vai receber mais de 15 milhões de doses da farmacêutica no próximo mês. A previsão inicial era de oito milhões. O ministério informou ainda que outras 100 milhões de doses estão previstas para serem entregues entre setembro e dezembro. Nesta quinta, a Pfizer também entregou 936 mil doses do imunizante, completando o envio de 2,4 milhões de doses previstas para esta semana. Três voos com lotes da vacina chegaram ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), desde terça-feira. Na quarta, o ministério anunciou também que recebeu 1 milhão de doses da CoronaVac. Do total, 226 mil foram destinadas para o Estado de São Paulo. Segundo a pasta, a previsão é que o Instituto Butantan entregue 5 milhões de doses ainda este mês. Na semana que vem, chegam ao Brasil outras 842,4 mil doses da Pfizer fornecidas pelo consórcio Covax Facility, parceria internacional para compra de vacinas. A previsão é de que o país ainda receba quatro milhões de doses daAstraZeneca, também da Covax Facility, nas próximas semanas.