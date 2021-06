Ministério da Saúde anuncia que 3,2 milhões de vacinas devem chegar ao país na próxima semana

Imunizantes contra a Covid-19 serão enviados ao Brasil pela Pfizer e pelo consórcio Covax Facility

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 O contrato da Covax com o governo federal prevê o envio de 42,5 milhões de imunizantes até o fim deste ano



O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira, 15, que o país receberá mais vacinas contra a Covid-19 na próxima semana. Segundo a pasta, entre terça e quinta, a Pfizer entregará 2,4 milhões de doses de seu imunizante. Ainda está prevista a chegada de mais 842,2 mil vacinas da farmacêutica, via consórcio Covax Facility, no domingo. Este será o primeiro lote da Pfzier a desembarcar no Brasil por meio do consórcio global, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Já recebemos e distribuimos mais de 5 milhões de doses oriundas da aliança Covax Facility, todas da AstraZeneca, fabricadas na China”, registrou a pasta nas redes sociais. O contrato da Covax com o governo federal prevê o envio de 42,5 milhões de imunizantes até o fim deste ano. Com as remessas anunciadas pela Saúde, o total de doses anunciadas para a próxima semana chegou a 3,2 milhões.