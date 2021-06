‘Bolsonaro e ministros não são responsáveis por mortes’, diz presidente do Conselho de Medicina

Mauro Ribeiro foi entrevistado pelo programa ‘Os Pingos Nos Is’ nesta terça-feira, 15, e falou sobre politização envolvendo doença

O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, foi entrevistado pelo programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 15, e falou sobre a situação atual da doença no Brasil e a forma como o CFM vê as medidas estudadas para pelo governo e pelos estados para lidar com a pandemia, como o “passaporte sanitário” e a não obrigatoriedade do uso de máscaras. “Para o Conselho não é possível decretar o não uso de máscaras no Brasil, porque os nossos dados epidemiológicos não apontam nessa direção. O Conselho Federal de Medicina defende medidas já públicas, de longa data, em que nós defendemos o distanciamento social, o uso de máscaras, a não-aglomeração, higienização das mãos, medidas restritivas. O uso de máscaras está entre as medidas que defendemos”, afirmou, pontuando que, apesar de estudos apontando que as máscaras não são efetivas, há uma série de outras análises mostrando que elas funcionam. O médico lembrou que apesar da retirada de máscaras nos Estados Unidos, os dados epidemiológicos do país são diferentes do que nós vemos hoje no Brasil. Para ele, os países só poderiam ter medidas igualadas quando os números nacionais diminuíssem. “No momento, o CFM pensa que não há nem ambiente para isso”, disse.

Ribeiro lembrou que a Covid-19 tem pouco mais de um ano de vida e ainda há muita dúvida envolvendo a doença, mas explicou que dados justificam a defesa das máscaras por parte do Conselho, já que vacinas não impedem que as pessoas sejam contaminadas. “No caso da maior parte das vacinas da Covid, elas não são vacinas esterilizantes, então as pessoas podem se contaminar e podem transmitir a doença, ao contrário de outras vacinas”, exemplificou. Apesar disso, em nome do órgão ele defendeu que a escolha de tomar ou não a vacina seja feita pelos próprios brasileiros. “Nossa posição é pública, nós defendemos a não obrigatoriedade da vacina. As pessoas têm que ter liberdade de escolher aquilo que é mais apropriado, de acordo com aquilo que acreditam em relação à sua saúde”, opinou. O médico lembrou que a posição não muda diante da aprovação do passaporte sanitário e disse que, apesar de serem totalmente favoráveis à vacina, “A vacina no momento, com todas as dúvidas que nós temos, é a única medida de prevenção que existe sobre essa doença maldita. Agora, a obrigatoriedade, direta ou indireta, não é bem vista pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos que convencer a população da necessidade de ser vacinada. Agora, a liberdade individual deve ser preservada”, afirmou.

Pontuando que não tem conotações políticas nas falas que emite e lembrando que muitos outros países foram atingidos com a pandemia, o presidente do CFM afirmou que o sucesso ou insucesso no enfrentamento à doença independe das ações de governos. “Estamos nos aproximando aqui no Brasil de meio milhão de mortos. O que atrapalha muito essa discussão é o ambiente que se criou no Brasil de que existem culpados para as mortes, então as pessoas acusam o presidente da República, acusam os ministros da Saúde que passaram no ministério de genocidas, como grandes responsáveis. O presidente, os ministros, não são responsáveis por morte nenhuma”, afirmou. O médico lembrou que a politização e as narrativas em torno da doença podem ser prejudiciais e disse que não minimiza as quase 500 mil mortes que já ocorreram, mas lembrou que mais de 17 milhões foram curados após se infectar no país. O presidente lembrou da defesa da liberdade dos médicos e disse que o Conselho não defende o tratamento precoce da doença, e sim os direitos dos profissionais. “Existem exageros na narrativa, nós podemos discutir a efetividade da hidroxicloroquina e da ivermectina no tratamento precoce da Covid, essa discussão é legítima. Agora, discutir a segurança dessas drogas é querer fazer pouco da inteligência das pessoas. Dizer que hidroxicloroquina ou ivermectina mata, que são substâncias perigosas, vai a uma distância muito grande”, afirmou, lembrando que todas as drogas podem ter efeito colateral.

