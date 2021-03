Ministério da Saúde deve assinar contrato de compra das vacinas da Pfizer e Janssen

Segundo informações apuradas pela Jovem Pan, acordo prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer para o segundo e terceiro trimestre de 2021 e 38 milhões de doses da Janssen para o segundo semestre

EFE/EPA/Ben Birchall/POOL - 08/12/20 A vacina da Pfizer/BioNTech já tem o registro para uso definitivo no Brasil



O Ministério da Saúde deve assinar contrato de compra das vacinas contra Covid-19 da Pfizer/BioNTech e da Janssen nesta segunda-feira, 15, no mais tardar na terça-feira, 16, segundo informações apuradas pelo jornalista Thybor Brogio, da Jovem Pan. O contrato prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer para o segundo e terceiro trimestre de 2021 e 38 milhões de doses da vacina da Janssen para o segundo semestre. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já concedeu o registro definitivo para o imunizante da Pfizer. Sendo assim, a vacina pode ser aplicada imediatamente assim que as doses chegarem ao Brasil. O aval permanente da Anvisa é um sinal verde para que o imunizante seja distribuído e utilizado para toda a população prevista na bula — não apenas pelos grupos prioritários, permitidos no uso emergencial.

Em relação à vacina da Janssen, de dose única, a certificação de boas práticas de fabricação das três empresas do processo fabril da vacina da Janssen já foi concluída pela Anvisa. No momento, a agência aguarda somente a submissão de um pedido de uso emergencial ou de registro definitivo pela farmacêutica para autorizar o uso do imunizante no país. A vacina, porém, já possui pedido emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e registro pela Comissão Europeia.