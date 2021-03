Governo do Rio comprará 5 milhões de doses de vacina contra Covid-19

Com gasto estimado em R$ 300 milhões, Cláudio Castro vai priorizar tempo de entrega na hora de escolher a marca do imunizante

Reprodução Twitter ClaudioCastroRJ Aliado do presidente Jair Bolsonaro, governador Claudio Castro vinha dizendo confiar no Plano Nacional de Imunização



O Rio de Janeiro decidiu comprar cinco milhões de doses de vacina contra a Covid-19, conforme anunciado pela assessoria de imprensa do governo do Estado neste sábado, 13. Como a negociação ainda está em andamento, a marca do imunizante ainda não foi definida, mas a ideia é priorizar a fabricante que puder fazer a entrega mais rápida dentro de um orçamento estimado de até R$ 300 milhões. “Vamos ter vacinas! Agradeço toda a população fluminense pela compreensão e colaboração nesse momento que estamos enfrentando. Sabemos que não está sendo fácil, mas tenho certeza que com diálogo, parceria e ajuda de todos, vamos conseguir passar por essa fase!”, escreveu o governador Cláudio Castro (PSC) em seu perfil oficial no Twitter.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Castro vinha dizendo confiar no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Porém, na última sexta-feira, 12, depois que duas leis autorizaram a compra de imunizante pelos Estados, o governador do Rio anunciou que tentaria comprar doses de vacinas, sem a intermediação do governo federal. A expectativa é que Castro anuncie mais detalhes sobre a aquisição dessas doses na próxima segunda-feira, 15.

*Com informações do Estadão Conteúdo