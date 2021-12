Ministério da Saúde diz que sistemas atingidos por ataque hacker serão restabelecidos na próxima semana

Pasta não estabeleceu data exata para que dados possam ser utilizados novamente

Ministério da Saúde afirma que equipe de informática da pasta está trabalhando para que tudo volte a funcionar normalmente



O Ministério da Saúde afirmou neste sábado, 11, que os sistemas do ConecteSUS e outros atingidos por um ataque hacker na madrugada da última sexta, 10, devem ser restabelecidos durante a próxima semana. A pasta não especificou, no entanto, quais sistemas seguem fora do ar nem estipulou uma data exata para que voltem a funcionar. “O Ministério da Saúde informa que está atuando com a máxima agilidade para restabelecer os sistemas que foram temporariamente comprometidos com o ataque causado na madrugada desta sexta-feira (10). Vários sistemas já foram restabelecidos e a expectativa é que os outros sistemas estejam disponíveis para a população na próxima semana”, diz a nota.

O ataque contra o site do Ministério foi do tipo ransomware, no qual um grupo ‘sequestra os dados’ e pede um resgate. A autoria foi assumida pelo grupo hacker Lapsus$ Group, mas o governo conseguiu retomar o controle do site e de alguns sistemas. Foram atingidos, além da página da pasta, o Painel Coronavírus, o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e o Conecte SUS, que exibe dados de vacinação contra a Covid-19. Por conta do problema, o Ministério adiou a mudança na regra de entrada para viajantes que chegam do exterior ao Brasil – passaria a exigir comprovante de vacinação ou uma quarentena de cinco dias, exigências adiadas por sete dias. A Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) investigam o ataque.