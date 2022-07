Ministério da Saúde libera imunização de crianças de 3 a 5 anos com Coronavac

Pasta recomendou que estados e municípios utilizem estoques da vacina, enquanto segue em tratativas para aquisição de novas doses

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Antes da decisão, a vacinação com a Coronavac era destinada apenas para crianças maiores de 6 anos no Brasil



O Ministério da Saúde liberou, nesta sexta-feira, 15, o uso da vacina Coronavac, contra Covid-19, em crianças de 3 a 5 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta semana, o uso emergencial do imunizante. Antes disso, a vacinação era destinada apenas para crianças maiores de 6 anos no Brasil. De acordo com a pasta, a decisão ocorre depois de dialogar com a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) da Covid-19. “A pasta recomenda que seja utilizado os estoques existentes nos estados e municípios. No entanto, o Ministério da Saúde segue em tratativas para aquisição de novas doses. A decisão será formalizada em nota técnica aos estados, bem como o cronograma de entrega de doses adicionais”, informou por meio de nota.

O uso da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos foi autorizado por unanimidade, na quarta-feira, 13, pela diretoria da Anvisa. Com isso, o imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, passa a ser a primeira permitida para crianças de 3 e 4 anos no Brasil. Atualmente, a Pfizer está disponível apenas para crianças maiores de 5 anos.

A aprovação para o uso da Coronavac em crianças com faixa etária entre 3 e 5 anos era estudada desde janeiro, quando começou a imunização de crianças de 5 a 11 anos no país. Contudo, os dados apresentados pelo Butantan à Anvisa foram considerados insuficientes para tal medida. Dois meses depois, outro pedido foi enviado pelo instituto para incluir o novo público. Em junho, a agência de saúde recebeu novos dados sobre a Coronavac e a aprovação saiu apenas nesta semana.