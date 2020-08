Ministério da Saúde: Mais de 3 milhões se recuperaram da Covid-19 no Brasil

Marca é alcançada no mesmo dia em que país ultrapassa 120 mil mortes pela doença

EFE/Sebastiao Moreira Mais de 700 mil casos são acompanhados pela pasta para a confirmação ou não da doença



O Ministério da Saúde informou neste sábado (29) que mais de 3 milhões de brasileiros se recuperaram da Covid-19. Segundo o boletim diário da pasta, 3.006.812 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus não apresentam mais sinais da doença. Outras 719.079 seguem em acompanhamento. A marca é atingida no mesmo dia em que as mortes pela Covid-19 ultrapassaram 120 mil registros no país. De acordo com o ministério, 120.262 pessoas morreram desde o início da pandemia – 758 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. O total de casos no Brasil é de 3.846.153, sendo 41.350 de novas incidências.

Segundo o boletim, 16 estados do país já registraram mais de 100 mil casos de coronavírus e 22 unidades da Federação contabilizaram mais de 1 mil óbitos desde março. Para os especialistas da pasta, este é um sinal de que o nível de contágio nos Estados pode estar bem acima do que os testes puderam detectar. São Paulo ainda soma o maior número total de registros – são 801 422 casos e 29.944 mortes. Em seguida na lista, aparecem Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais.

Na sexta-feira (28), o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus mundo chegou a 24,25 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A quantidade de mortes desde o início da pandemia da Covid-19 saltou para 827.246, depois das 6.424 confirmadas ao longo desta quinta-feira, o maior índice diário desde 21 de agosto. As Américas, com mais de 125,4 mil casos, segue como a região do planeta mais afetada, com total de 12,87 milhões, seguida pela Europa, que tem quase 4,2 milhões. Por países, o Brasil segue na segunda posição, com 3,7 milhões, atrás dos Estados Unidos, que contabiliza 5,7 milhões.

*Com Estadão Conteúdo