Ministério da Saúde monitora três casos suspeitos de coronavírus no país

Os pacientes estão em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Coronavírus deixa mundo em alerta. Três casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde



O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (28) que monitora três casos suspeitos de coronavírus. Eles estão localizados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Curitiba, no Paraná, além de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

De acordo com a nota da pasta, os pacientes se enquadraram na atual definição de caso suspeito para o novo coronavírus, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os pacientes “apresentaram febre e, pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, e viajaram para área de transmissão local nos últimos 14 dias”, informa o Ministério da Saúde.

“A OMS aumentou o nível de alerta para alto em relação ao risco global do novo coronavírus, por isso, o Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade. Com quase três mil casos confirmados, segundo o boletim da OMS de 27 de janeiro, todo o território chinês passa a ser considerado área de transmissão ativa da doença”, finaliza a nota.

Nesta terça, em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tranquilizou a população e informou que não há evidências de que o coronavírus esteja circulando no Brasil. A pasta, no entanto, seguiu a recomendação da OMS e elevou o grau de classificação da doença para “risco iminente”.