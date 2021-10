Ministério da Saúde reduz intervalo entre as doses da vacina AstraZeneca

Tempo entre a primeira e a segunda dose caiu de 12 para 8 semanas

Luis Lima Jr./Estadão Conteúdo Ministério reduziu intervalo da vacina



O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta sexta-feira, 15, a redução do intervalo entre as doses da vacina AstraZeneca de 12 para 8 semanas. “A partir de agora, o intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca foi reduzido de 12 para 8 semanas. Então, fique atento e não perca o prazo para completar sua imunização. Só assim você garante a máxima proteção contra a Covid-19. Vamos voltar à normalidade o mais breve possível”, escreveu nas redes sociais. Segundo o Ministério, o governo federal já concluiu o envio de 100% das doses de Astrazeneca necessárias para completar o esquema vacinal de toda população adulta brasileira. “Quem ainda não completou o esquema vacinal e já está fora do prazo recomendado, está mais vulnerável aos sintomas mais graves e óbito pela Covid-19, já que os imunizantes de dose dupla ainda não atingiram a eficácia esperada. Até esta quarta, um levantamento do Ministério da Saúde mostra que 19,3 milhões de brasileiros estão nesta situação e precisam procurar um posto de vacinação. A segunda dose deve ser tomada mesmo se o prazo recomendado já tiver vencido”, alertou a pasta.