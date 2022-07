Policial militar mata seis parentes, duas pessoas e se suicida no Paraná

Motivação das mortes ainda é investigada pela Polícia Civil; agente de segurança tirou a vida de dois filhos, da esposa, de sua mãe, do irmão e de uma enteada

Reprodução/Facebook/Fabiano Júnior Garcia Policial militar mata seis membros da família e duas pessoas desconhecidas no Paraná



A Polícia Civil do Paraná confirmou que o policial militar Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, se matou após assassinar oito pessoas – sendo seis parentes – nas cidades de Toledo e Céu Azul na noite da última quinta-feira, 14. À equipe de reportagem da Jovem Pan, a corporação afirmou que os inquéritos policiais foram instaurados nas duas cidades e que diligências serão realizadas para “apurar a motivação dos fatos”. “Perícias foram realizadas nos locais e equipes de investigação seguem na coleta de informações”, pontuou a Polícia Civil do Paraná. As vítimas do policial – que tirou sua vida ao fim – foram seus dois filhos, sua esposa, sua mãe, seu irmão e uma enteada, bem como outras duas pessoas desconhecidas foram mortas. Fabiano trabalhava há 12 anos no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo.