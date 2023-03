Ministério Público pede internação de adolescente autor de ataque em escola de SP

Pedido aguarda decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo; uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas no ataque

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Menor foi apreendido pela polícia após ataque em escola nesta segunda-feira, na capital paulista



O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu nesta terça-feira, 28, a internação provisória do adolescente responsável por ataque na Escola Estadual Thomazia Montoro. A solicitação aguarda retorno do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O pedido foi feito pela pela promotora Luciana de Paula Leite Rocha Del Campo, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital. O Grupo de Atuação Especial de Educação do MPSP divulgou uma nota lamentando o ocorrido. “A injustificável situação de violência noticiada reforça a necessidade de robustecer os mecanismos de proteção da escola e de pacificação dos conflitos com o protagonismo da comunidade escolar, mediante a construção coletiva dos projetos políticos pedagógicos, organização dos conselhos de escola e grêmios estudantis e formação dos profissionais da educação para mediação de conflitos”, disse o órgão. Ainda de acordo com o MPSP, o Geduc instaurou um procedimento específico “para avaliar esses e outros aspectos do funcionamento da escola e das circunstâncias que possam ter contribuído para o execrável desfecho violento, manifestando solidariedade às vítimas, familiares, alunos e professores.

Na manhã de segunda-feira, 27, o estudante do oitavo ano do ensino fundamental matou uma pessoa e feriu outras cinco em ataque a faca na Escola Estadual Thomazia Montoro. Ele foi apreendido pela polícia. Durante o ato, o jovem utilizava uma máscara de caveira. A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, foi atacada pelas costas, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.