Ministra da Saúde anuncia reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro

Ministério da Saúde fez parcerias com a prefeitura do Rio de Janeiro, a Ebserh, a Fiocruz e o GHC, com o objetivo de fortalecer os hospitais como unidades de referência no SUS

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nísia Trindade diz que prioridade do ministério é colocar os hospitais para funcionar e reduzir as filas de espera



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou um programa de reestruturação dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro que será apresentado em breve. As instituições já possuem direções constituídas e um comitê gestor foi formado para lidar com os problemas identificados. Durante uma visita a unidades de saúde em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a ministra destacou que medidas de curto prazo já foram implementadas nos hospitais federais desde o ano passado. Foram abertos 300 leitos que estavam fechados e o abastecimento está sendo mantido. Nísia Trindade ressaltou que a prioridade do ministério é colocar os hospitais para funcionar e reduzir as filas de espera, em constante diálogo com o presidente Lula.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a Nísia visitou um centro especializado em atendimento a crianças neuroatípicas, obras de uma maternidade, um hospital oftalmológico, um hospital infantil, uma UPA e um centro de fisioterapia, ortopedia e imagem. O objetivo é garantir que essas unidades de saúde estejam em pleno funcionamento e oferecendo atendimento de qualidade à população. O Ministério da Saúde fez parcerias com a prefeitura do Rio de Janeiro, a Ebserh, a Fiocruz e o GHC, com o objetivo de fortalecer os hospitais como unidades de referência no SUS. Nísia Trindade enfatizou a importância do trabalho conjunto entre o Ministério da Saúde, as instituições parceiras e a prefeitura do Rio de Janeiro para fortalecer a rede de saúde no estado. Novas medidas serão apresentadas nas próximas semanas, visando melhorar a estrutura e o atendimento nos hospitais federais. A ministra ressaltou o compromisso em manter o diálogo com as autoridades locais e seguir atuando para garantir o acesso da população a serviços de saúde de qualidade.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA