Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello recebe alta de hospital e aguarda resultado de exame da Covid-19

De acordo com a assessoria do Ministério, Pazuello fez novo teste e está se recuperando em casa

Carolina Antunes/PR Eduardo Pazuello estava internado em Brasília com sintomas de desidratação



O ministro da saúde Eduardo Pazuello teve alta do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, no final da tarde desta terça-feira, 3, após quatro dias internado com sintomas de desidratação e para acompanhamento da Covid-19. Pazuello tinha dado entrada na última sexta em um hospital particular e recebeu alta no domingo, mesmo dia em que deu entrada no HFA. De acordo com a assessoria da pasta, o ministro já está em casa e segue em acompanhamento médico. Outro exame para detectar o coronavírus foi realizado, mas o resultado ainda não saiu.

Pazuello foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 21 de outubro. Antes do diagnóstico, o ministro costumava comparecer a eventos públicos sem máscara. No último dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Pazuello no hotel militar onde ele permanece isolado – a visita aconteceu após Bolsonaro tê-lo desautorizado publicamente, cancelando o acordo para compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida na China. Na ocasião, os dois gravaram um vídeo, sem máscara. No vídeo, Pazuello disse que tomou o “kit completo” contra coronavírus, incluindo a hidroxicloroquina, medicamento defendido por Bolsonaro, mas que não tem comprovação científica de eficácia contra a doença. O ministro chegou a dizer que estava “zero bala”, e Bolsonaro afirmou que Pazuello era “mais um caso concreto” de que o uso da hidroxicloroquina “deu certo”.