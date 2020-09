Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio está com Covid-19

Antônio também esteve presente na posse do presidente do STF, Luiz Fux, no último dia 10

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, testou positivo para Covid-19. Ele realizou o teste na quarta-feira (18), após almoçar com parlamentares da bancada evangélica e estar presente na posse de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Em nota, a assessoria informou que ele não apresenta sintomas da doença e vai seguir trabalhando de casa — adotando os protocolos recomendados pela pasta.

Marcelo Álvaro Antônio é o 9º ministro do governo Jair Bolsonaro a ter resultado positivo para o novo coronavírus. Os outros foram: Augusto Heleno (GSI), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil) e Jorge Oliveira (Secretaria-Geral).

Antônio esteve presente na posse do presidente do STF, Luiz Fux, no último dia 10, e pelo menos mais seis autoridades que foram ao evento também estão com Covid-19. São eles: o próprio Luiz Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia; o procurador-geral da República, Augusto Aras; a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi; e os ministros do Superior Tribunal de Justiça Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro.