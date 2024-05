Miss Brasil que estava desaparecida consegue falar com amigo e tranquiliza a família

Natálya Anderle, vencedora do concurso de 2008, ficou quatro dias sem conseguir se comunicar com outras pessoas devido à falta de energia e internet; ela está grávida de sete meses

Reprodução/Arquivo Pessoal Natálya Anderle tem 37 anos, mora nos Estados Unidos e voltou ao Brasil para dar à luz em sua cidade-natal



Natálya Anderle, modelo e vencedora do concurso Miss Brasil em 2008, natural de Roca Sales, foi considerada desaparecida após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul. Aos 37 anos, a modelo fez contato com amigos para informar que está bem, porém com dificuldades de comunicação devido à falta de energia e internet. O presidente do Miss Grand Brasil, Evandro Hazzy, conseguiu falar com Natálya, que estava sem dar notícias havia quatro dias. Em um perfil fechado no Instagram, a modelo tranquilizou amigos e familiares, pedindo para informar à imprensa que está segura, mas sem comunicação. Ela ainda agradeceu as pessoas mais próximas pela preocupação e pediu orações para os afetados pelos temporais. “Estamos bem e seguros em casa e com a família. Sem energia e sem recepção de telefone no momento. Enviando orações a todos os afetados.”

A ex-miss está grávida de sete meses e visitava a família no Brasil, preparando-se para ter seu filho em sua cidade natal. Filha de agricultores, a modelo trabalhou como empregada doméstica para custear seus estudos em cosmetologia antes de se tornar Miss Brasil. Morando nos Estados Unidos, Natálya está na cidade de Encantado, uma das mais afetadas pelas chuvas.

