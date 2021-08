Miss passa mal, é levada para cirurgia de emergência e morre em Roraima

Jovem tinha 21 anos e era filha de servidores públicos da cidade de Rorainópolis, no interior do Estado

Vanessa Lays/Facebook/Reprodução Vanessa Lays foi miss três vezes



Uma jovem de 21 anos morreu na madrugada desta quarta-feira, 4, após passar mal e ser levada a um hospital para uma cirurgia de emergência na cidade de Boa Vista, em Roraima. Vanessa Lays Soares Aguiar participava de concursos de beleza, já tinha sido Miss Roraima Teen 2018 e foi por duas vezes Miss Rorainópolis, representando a cidade de 30 mil habitantes na qual morava. Segundo a Secretaria de Saúde de Roraima, ela apresentou um “quadro gravíssimo de hipotensão e hemorragia” que teria sido causado por um tumor no abdome, foi levada ao Hospital Geral de Roraima, mas morreu durante cirurgia. Em nota, o prefeito da cidade, Leandro Pereira (Solidariedade), afirmou que recebeu a notícia com “profundo pesar” e lembrou que a jovem era filha de dois servidores públicos. “Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares e expresso minhas sinceras condolências pela perda trágica e prematura. Peço a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos”, declarou.